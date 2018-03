Nyheter

Tommy og Karina Nylanderhar søkt om å få bygge et tilbygg på 28,8 kvadrat på hytta si i Risvika på Hitra. Tilbygget vil doble størrelsen på hytta. Tomta ligger i et såkalt LNF-område med strenge regler for hva som tillates av bygging.

Teknisk komite har gitt dispensasjon til tilbygget, men setter som forutsetning at utformingen endres fra de tegningene som er lagt ved søknaden, til en utforming og estetikk som tilfredstiller krav i plan- og bygningsloven.