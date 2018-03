Klart for ny løpefest

Nyheter

Hitra Friidrettsklubbs faste arrangement ”Hitraløpet” går av stabelen i Hitra idrettspark lørdag 7. april. På selve løpsdagen kan man velge å gå eller jogge den 6,1 km lange løypa i mosjonsklassen. Deretter blir arrangert et eget barneløp, før det også i år arrangeres kretsmesterskap i terrengløp og løping i konkurranseklassen.

Hitraløpet - Vi går mye tur, vi Åse Strømsvik Olsen og barnebarnet Maren (8) er blant de første som tar fatt på den seks kilometer lange mosjonsløypa.

Via Facebook skriver friidrettsklubben at de har økt pengepremiene i år. Blant annet premieres de beste tidene i dame- og herreklassen. Setter man løyperekord kan man også bli premiert for det. I fjor satte en av landets beste terrengløpere, Ola Sakshaug, ny løyperekord. Tiden å slå i herreklassen blir dermed i år 19.04.