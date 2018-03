Hitra er tildelt 400.000 statlige kroner til helsesatsing

Nyheter

Hitra kommune får 400.000 kroner til skolehelse- og helsestasjoner.

- Dette betyr at barn og unge på Hitra vil få et styrket tilbud hos helsestasjonene og skolehelsetjenesten, sier Tor Johan Sagøy i Hitra Høyre. Han viser til at sittende regjering gjennom flere år har satset på å bygge opp et godt lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier.

- Siden regjeringen tok over i 2013 er det bevilget over 1,16 milliarder kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. I år er de øremerkede tilskuddene på over 307 millioner kroner. Dette beløpet inkluderer 20 millioner kroner som er øremerket til jordmortjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får penger, sier han og viser altså til at Hitra får sin andel av dette.

- Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Vi er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge, sier Sagøy og sier styrkinga vil kunne gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig ved økt tilstedeværelse slik at elevene lettere kan nå tjenesten.

- Det er viktig at barn og unge har et godt lavterskeltilbud, sier han.