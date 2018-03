- Det har vært et steg i riktig retning

Nyheter

I går kveld var det dags for ny dommerutvelgelse i den tv-sendte konkurransen Norske Talenter. Lokalavisa Hitra-Frøya har tidligere skrevet om John Arne Davies Glørstad og hvordan han gikk videre fra innledende precast og audition. Etter gårsdagens episode ble det klart at hitterværingen ikke går videre i konkurransen.

- Jeg har vært så heldig å få være med på to innspillinger der jeg har lært masse. Fått en god del nye bekjente, fått både positiv og konstruktiv kritikk av dommerne og ikke minst, utfordra meg selv som person, forteller Davies Glørstad via Facebook.Han legger til at dette har vært et steg i riktig retning.- Jeg føler så absolutt ikke at det er et skritt tilbake å gå ut. Drømmen min skal jeg fortsette å jobbe så hardt jeg kan for, og jeg håper at jeg en dag klarer å oppnå det jeg drømme om. Nettopp det å ha et publikum, leve av musikken og gjør det jeg liker aller best!Davies Glørstad takker for all støtte, kommentarer og "likes", fine meldinger og skryt fra folk som har trua.- Nå venter ei spennende framtid med noen spillejobb-tilbud allerede, og en plan om å få spilt inn noen av mine egne låter i studio.

Her kan du se John Arne Davies Glørstad fremføre Danse mot vår:

Programmet Norske talenter har gått sporadisk på TV2 siden 2008. I 2012 kom hitterværing Anders Jektvik på andre plass: