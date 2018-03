Forhindret fra å fylle opp drivstofftankene

Nyheter

Blakstad Olje har lørdag gått ut med følgende beskjed via Facebook:

"Vi beklager overfor våre kunder at det ved Børøysundet Marina mest sannsynlig vil gå tomt for drivstoff i løpet av de første dagene. Vi er forhindret til å fylle tankene da det er plassert en bil helt inntil fyllekassen. Vi vil holde dere informert fortløpende".

Tidligere på dag la Blakstad Olje ut et annet innlegg som etter hvert fikk svært mange ufine kommentarer og ble slettet.

- Bilen står parkert der den gjør på grunn av en konflikt mellom to huseiere. Jeg kjenner ikke mer til bakgrunnen enn det, forteller Geir Blakstad i Blakstad Olje AS til Lokalavisa Hitra-Frøya lørdag kveld.

- Grunnen til at vi har lagt ut denne beskjeden via Facebook er at vi ønsker å orientere kundene om situasjonen, slik at de ikke legger til med båten sin i Børøysundet i påska og plutselig ikke får fylt drivstoff, legger Blakstad til.

Siste frist tirsdag

Deres opprinnelige plan var å komme utover til Hitra førstkommende tirsdag for å fylle på drivstoff, men Geir vet ikke om situasjonen vil ha løst seg innen da.

- Vi er avhengig av at bilen blir flyttet. Det er lite vi kan gjøre utover det. Selvfølgelig synes vi ikke noe særlig om situasjonen og tenker at dette ikke er rett måten å gjøre det på. Vi leier kun anlegget og blir i grunnen bare en tredjepart i en sak vi ikke har noe direkte skyld i. Vi håper kundene ikke blir skadelidende opp i det hele.

Blakstad forteller at de overvåker tankene sine og at det per nå er et par tusen liter igjen av hver sort.

- Så det er ikke umiddelbar krise. Men blir det stor aktivitet på sjøen i påsken går dette drivstoffet raskt unna. Normalt vil det ikke holde gjennom ei påske med godt vær. Siste sjanse for Blakstad Olje å få fylt opp drivstoff til påske i Børøysundet er som sagt på tirsdag. Vi har mange andre plasser å ta hensyn til også. Ser vi at det ordner seg og vi får fylt drivstoff vil vi straks legge ut informasjon om dette via vår Facebook-side, sier Geir Blakstad.

- Har oppgitt at punktet ikke kan brukes

Sverre Haraldson Utseth er eier av den omtalte bilen i saken.

Han forteller at de for to måneder siden opplyste Børøysund marina om at påfyllingspunktet ikke kunne brukes lenger.

- Dette etter at det for fire og et halv år siden ble reist krav om at punktet skulle flyttes og vi opplevde en aksept for det, forteller Utseth.

- Vi er innstilt på å tillate fylling på punktet umiddelbart om vi får telefon eller melding fra marinaen om at de vil opprettholde sin innstilling og flytte punktet. Vi er ikke i en konflikt med Blakstad Olje og har bedt dem om å henvende seg til sin samarbeidspartner Børøysund marina.

Utseth ønsker også å nevne at de ble ganske slått ut av å lese hva noen av deres naboer har skrevet på Blakstad Olje sin Facebook-side før det første innlegget ble slettet tidligere i dag.