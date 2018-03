Sesongstart med Katastrofe

Nyheter

Første helga i mai blir det igjen liv og røre på Frøya motorsportsenter. Midt Norges største arrangør av bilutstillinger, banedager og andre events innenfor bilsegmentet, 2fast.no, har som vanlig lagt sesongstart til Frøya.

Torsdag 3.mai åpner campområdet slik at det er mulig å rigge seg til. Fra fredag 4.mai til søndag 6.mai blir det åpen bane og 19 timer asfalttid for frikjøring, opplyser 2fast.no via Facebook.

I løpet av den innholdsrike og fartsfylte helgen blir det ulike konkurranser, ustillinger, underholdning og aktiviteter for store og små. Til 2fast.no sin "aftertrack" lørdag kveld 5.mai kommer dessuten artisten Petter "Katastrofe" Kristiansen. Katastrofe har de siste par årene laget en rekke hitlistelåter, for eksempel: Bleik og sur, Pattaya, Maria, Typisk norsk og Spellemann. Han medvirket også på Marcus & Martinus landeplage "Elektrisk" og toppet VG-lista for første gang med låta "Sangen du hater" i 2016.