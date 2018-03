Spesielt én aktivitet trakk denne familien til påskemarkedet

Nyheter

En av de mest populære aktivitene under "Påskelørdag i Fillan" var definitivt hesteridning arrangert av Hitra hestesenter. Unge Isabelle Grendstad Lossius var en av de som lot seg begeistre. Tydelig godt vant klatret den unge rytteren på hesten og bekrefter at hun driver med ridning til vanlig.

- Jeg har ikke egen hest, men det er den store drømmen, smiler hun stort.

Nye øyværinger med salgsbod

På sidelinja står familien og venter mens Isabelle og søskenbarnet Linnea rir en runde rundt i Fillan. Bestemor Astrid Lossius forteller at de har hytte utpå her og at Isabelle besøker dem i starten av påskferien.- Vi tilbringer mye tid på hytta og da pleier vi å få med oss det som skjer på Hitra. Særlig var det ridningen som trakk oss hit til påskemarkedet. Det er viktig å støtte opp om det som skjer utpå her, synes vi, legger Astrid til.

Utenfor Hjorten kjøpesenter og inne på Hjorten Hotell Hitra var det flere salgsboder.

Deriblant sto Jaroslava Semanová inne på hotellet og solgte hjemmelagd påskepynt, sønnen Adam Plsko var med som tolk. De kan fortelle at de opprinnelig kommer fra Slovakia og kun har bodd på Hitra i noen få måneder. Ektemannen til Jaroslava har derimot bodd og jobbet på Hitra i elleve år.

-Det er min hobby å lage pynt som dette. Allerede har vi solgt noen dekorasjoner, smiler Semanová fornøyd.

- Ungene tar det veldig fort

Hitra anleggservice hadde tatt oppstilling med deler av sin maskinpark på grusplassen utenfor Mediahuset.

- Det er artig å kunne vise fram hva vi driver med i Hitra anleggservice og by på litt aktiviteter under Påskelørdag i Fillan, forteller Ann-Kristin Glørstad i Hitra anleggservice. De arrangerte ulike konkurranser, blant annet fikk store og små prøve å stable kantstein oppå hverandre og putte en fotball raskest oppi et rør med gravmaskinene.

- Ungene tar det veldig fort, forteller instruktør for anledningen, Glenn Birger Kvernø i Hitra anleggservice. To av de som skjønte hvordan de skulle operere de store maskinene med en gang var Karine (9) og Torben (8) Rossvoll.

- Jeg har aldri prøvd en hjullaster før. Det var veldig artig fordi jeg fikk det til med en gang, stråler Karine etterpå.

- Jeg senket og heva en stabel med paller. Torben var også ganske flink og han har heller aldri prøvd før. Se, nå skal mamma prøve,smiler Karine og er slettes ikke sikker på om mamma blir å mestre det like godt som Torben og henne selv.

- Det er moro at både store og små vil prøve maskinene. Vi er gira på en gjentakelse hvis det blir muligheter for det, sier Ann-Kristin Glørstad avslutningsvis.