Eieren av marinaen vil ha møte med bileieren

- Det var ikke vi som eide Børøysund marina for fire og et halvt år siden. Jeg har ingen andre kommentarer til dette utover at jeg har kontaktet tidligere eiere av Børøysund marina for å få en klarhet i situasjonen, forteller nåværende eier Roger Lernes til lokalavisa Hitra-Frøya mandag.

I helga fortalte vi om konflikten i Børøysundet, som har toppet seg ved at en bileier har parkert bilen sin foran fylle-punktet til bensinpumpene. Bakgrunnen skal være en langvarig uenighet om hvorvidt fylle-punktet kan ligge der eller ikke.

- Jeg har foreslått et møte med Sverre Utseth etter påske, men ikke fått svar på forespørselen min ennå, sier Lernes mandag.

Sverre Haraldson Utseth er eier av den omtalte bilen i saken. Han fortalte til lokalavisa i helga at han for to måneder siden opplyste Børøysund marina om at påfyllingspunktet ikke kunne brukes lenger.

- Dette etter at det for fire og et halv år siden ble reist krav om at punktet skulle flyttes og vi opplevde en aksept for det, fortalte Utseth.

- Vi er innstilt på å tillate fylling på punktet umiddelbart om vi får telefon eller melding fra marinaen om at de vil opprettholde sin innstilling og flytte punktet. Vi er ikke i en konflikt med Blakstad Olje og har bedt dem om å henvende seg til sin samarbeidspartner Børøysund marina, sa Utseth.

Nevnte oljeselskap Blakstad Olje ble rammet av parkeringa, og fikk ikke fylt bensin på tankene.

- Vi er avhengig av at bilen blir flyttet. Det er lite vi kan gjøre utover det. Selvfølgelig synes vi ikke noe særlig om situasjonen og tenker at dette ikke er rett måten å gjøre det på. Vi leier kun anlegget og blir i grunnen bare en tredjepart i en sak vi ikke har noe direkte skyld i. Vi håper kundene ikke blir skadelidende opp i det hele, sa Geir Blakstad i Blakstad Olje AS til lokalavisa Hitra-Frøya lørdag kveld. Han fryktet da å gå tom for bensin for båtfolket.