Advarer mot giftige blåskjell

Nyheter

Har du planer om å nyte selvplukkede blåskjell i påska? GLEM DET!

Mattilsynet advarer nå mot å spise blåskjell som du har plukket i vår region.

Prøver tatt forrige mandag ved Fillan viser at PSP-verdiene er over faregrensen, og at skjell derfor ikke må spises.

Spising av skjell med for mye PSP-gift, kan gi lammelser. Ofte vil man etter kort tid merke en nummen følelse i leppene.

I følge helsenett.no vil lettere PSP-forgiftning gå over i løpet av tre til fire dager, mens en alvorlig forgiftning kan være livstruende.

Advarselen for øyregionen gjelder også for trondheimsområdet, Nordmøre og Romsdal samt deler av Fosen.