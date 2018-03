Nyheter

Blakstad olje opplyser via Facebook at de har fått tilgang til fyllekassen ved Børøysundet Marina. Dermed blir det påfylling av drivstoff i løpet av onsdag - og før påskeferien setter i gang for fullt. En konflikt mellom parter i Børøysundet eskalerte i helga, hvor en bileier har parkert bilen sin til hinder for at oljeselskapet Blakstad Olje skulle kunne få fylt opp drivstofftankene.