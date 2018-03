Lokalavisa tar ikke påskeferie - følg oss og tips oss

Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya ønsker alle våre lesere ei riktig god påske, enten den tilbringes her ved sjøen eller andre steder.

Vår redaksjon tar imidlertid ikke helt ferie; vi lover å ha et øye på viktige ting som eventuelt måtte skje i øyregionen disse dagene. I tillegg har vi mange saker vi kommer til å servere i løpet av påskedagene, så stikk innom oss når du har anledning.

Har du sett noe i påska som trenger oppmerksomhet?

Lokalavisa Hitra-Frøya skriver både om de små, nære ting og de større temaene. Har du for eksempel vært på et påskearrangement som fortjener litt omtale? Eller kommet over hendelser som plutselig oppstår?

Tips oss gjerne, vi honorerer tips som fører til sak.

Hvordan?

Bruk enten mobiltelefonen og send bilde/melding på sms med kodeordet HF TIPS til nr. 2399. Eller send en epost til post@hitra-froya.no