Tre på messa: Dette var mest interessant

Under Yrkesmessa på Nordskag Oppvekstsenter i forrige uke fikk Lokalavisa Hitra-Frøya god hjelp av to unge reportere til å lage en

"tre på gata"-sak.



Det guttene Erlend Stensen og Brage Strømskag (begge 12 år) ville spørre medelever sine om var følgende:

Hvilken stasjon var mest interessant?

Dette var svarene de fikk.

Maksymilian Majerczak (11 år)

- Jeg synes Elektro-team sin stasjon var best. Det de fortalte var interessant. Jeg vet ikke om jeg vil bli elektriker når jeg blir stor, men kanskje.

Jeg synes at helsearbeid så kult ut, kanskje kan det være noe for meg.- Jeg likte best Guri Kunna vgs. og viserektor Vibeke Franck Sehm sin stasjon best. Det var spennende å få vite hva en rektor gjør, men når jeg blir stor vil jeg bli advokat eller stylist.