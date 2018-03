Nyheter

Politiet melder om et lite sprengingsuhell i Knarrlagsundet.

- Noen kjøretøy på stedet har blitt utsatt for steinsprut. Det er ingen personskade, forteller politiets operasjonsleder litt før klokka 13.

Politiet har sendt en patrulje til stedet for å finne ut mer om hva som har hendt.

Uhellet har skjedd i forbindelse med arbeid på ei tomt ved Joker-butikken i Knarrlagsundet. Butikksjef Silje Bjørstad forteller til lokalavisa at flere biler er truffet.

- Men jeg er ikke sikker på om bilene sto parkert ved butikken her eller om de kom kjørende ned mot Knarren da de ble truffet, sier Bjørstad. Også deler av butikktaket skal ha blitt trukket av stein.

- Vi hørte drønnet fra sprengingen godt inne på butikken. Deretter kom det to innom som hadde fått steinsprut på bilene sine, sier Bjørstad. Da skjønte hun at ikke sprengingen ikke hadde gått som planlagt. Butikksjefen gikk da ut for å sjekke skadene og ser det har også landet stein på taket av butikken.

- Tak og biler kan heldigvis repareres. Det var godt at ikke folk kom til skade, sier hun.