Det er fort gjort å være uheldig når båten skal på vannet

Nyheter

Etter en lang vinter har det for lengst begynt å krible hos båtfolket. Nå er det like før det igjen er klart for det gode liv på sjøen. Men først skal farkosten sjøsettes, og nå gjelder det å holde tungen rett i munnen og båten på rett kjøl.

– Båtfolket er som regel flinke til å ta vare på verdiene sine. Samtidig er det en del ting å passe på i en operasjon som transport og sjøsetting er. Uhell skjer, så det kan være smart å friske opp kunnskapen sin før man går i gang, sier regionleder Erik Knudsen i Redningsselskapet.

– En vanlig feil er at hengeren rygges for langt ut i vannet, slik at det kommer vann inn i det elektriske anlegget. Det er heller ikke heldig å utsette bremser og vaiere på undersiden av hengeren for vann, særlig ikke saltvann, legger han til.

Dårlig start på sesongen

Nær en av ti båtskader skjer i forbindelse med opplag, transport, sjøsetting og opptak, viser Gjensidiges statistikk over kaskoskader. Det er med andre ord en del båteiere som får en dårlig start på sesongen.

Ber om tips og råd

Redningsselskapet har baser langs hele kysten, og hver vår svarer mannskapene på spørsmål fra folk som trenger tips og råd om hvordan båten bør settes på sjøen.

– Slike henvendelser er det bare hyggelig å få. Redningsselskapet er opptatt av at folk skal ha gode opplevelser i båt. Å bidra til at farkoster kommer trygt på vannet er en del av dette, sier Knudsen.

Redningsselskapets åtte tips til en trygg sjøsetting: