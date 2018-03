Over førti polakker samlet seg til vår-rituale

Nyheter

Polsk forening på Hitra arrangerte lørdag en fellestur. Turen skulle opprinnelig gått til Terningsvatnet, men ble flyttet til uteområde i Strand barnehage på grunn av vanskelig framkommelighet.

Foreningen klarte å samle mange familier, tjuefire voksne og nitten barn, for å jage vekk vinteren og feire at våren er her.

- Det var båltenning, pølsegrilling, mye moro og godt humør. Vi foretok også tradisjonell drukning av vintersymbolet "marzanna", forteller den polske foreningen.

Tradisjonen med å hilse våren velkommen ved å brenne og/eller drukne en dukke er tilsvarende i både Russland, Tsjekkia, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Bosnia, Slovakia, Kroatia, Makedonia, Ukraina og Litauen, legger foreningen til.

- I gamle førkristne tider symboliserte dukken en gudinne assosisiert med vinter, død og fornyelse.

Denne festen bruker vanligvis å finne sted rundt den 21. mars (vårjevndøgn) og markerer vårens første dag.

- Alle skoler og barnehager bruker å dra på en felles tur, gjerne til parkene, strendene eller i naturen. Det synges, lages fargerike tog og hele dagen tilbringes utenfor skolens fire vegger for å si «ha det» til vinteren.

Kontakt med polske tradisjoner

Videre forteller Polsk forening på Hitra ønsker å gjøre hitterværinger kjent med polsk kultur, samt passe på at polske barn som ble født i Norge holder kontakt med polske tradisjoner.

- Dette er viktig for å bygge deres identitet. Foreningen skal også fremme kunnskap om Norge og støtte integrering i lokalsamfunnet, ved å formidle den norske kulturen til det polske samfunnet på Hitra.

Polsk forening på Hitra har blitt invitert til å samarbeide med kompetansesenteret KUN og Røde Kors med å gjennomføringen av prosjektet «Fra innvandrer til innbygger» i Hitra kommune, noe de gleder seg veldig til.

- Det kommer også til å bli arrangert flere treff og felles turer fremover. Alle er hjertelig velkommen. God og strålende påske til dere alle!

Bildene i denne artikkelen er tatt av Polsk forening på Hitra.

Her følger artikkelen på polsk:

Impreza plenerowa zorganizowana przez Stowarzyszenie polskie na Hitrze została w ostatniej chwili przeniesiona na teren przedszkola w Strand z powodu braku dojazdu do Terningsvatnet. Udało się zebrać wiele rodzin (24 dorosłych i 19 dzieci) i przegonić zimę. Było ognisko, pieczenie kiełbasek, dużo śmiechu i dobrego humoru oraz tradycyjne topienie marzanny. Okazuje się, że zarówno Rosja, Czechy, Bułgaria, Słowenia, Serbia, Bośnia, Słowacja, Chorwacja, Macedonia, Ukraina i Litwa mają swój ludowy odpowiednik i witają wiosnę paląc lub/i topiąc kukłę. W danych, pogańskich czasach symbolizowała ona boginię zimy, śmierci i odnowienia. Topienie marzanny organizuje się zazwyczaj w okolicach 21/go marca i świętuje jako pierwszy dzień wiosny. Wszystkie szkoły i przedszkola wybierają się na wycieczki do parków, na plaże, czy też w naturę. Śpiewa się, urządza kolorowe pochody i spędza cały dzień poza czterema ścianami aby pożegnać zimę.

Stowarzyszenie polskie na Hitrze chce zapoznać Hitrzan z polską kulturą, dbając jednocześnie o to, by urodzone w Norwegii polskie dzieci miały kontakt z polskimi tradycjami. Jest to ważne dla budowania ich tożsamości. Stowarzyszenie będzie również propagować wiedzę o Norwegii i wspierać integrację w lokalnej społeczności, przybliżając norweską kulturę polskim mieszkańcom Hitry. Zostaliśmy zaproszeni do wspólpracy przez centrum kompetencji KUN i Czerwony Krzyż, którzy to przeprowadzą projekt „ Od Przybysza do Mieszkańca” w gminie Hitra. Cieszymy się na ten projekt.

W przyszłości organizowane będzie więcej wspólnych spotkań i wypraw, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Wesołych i słonecznych świąt dla wszystkich!