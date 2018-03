Ny musikkpris til Ronny og co.

Nyheter

Musikkforleggerprisen hedrer norske komponister, låtskrivere og musikkforlag for deres arbeid og resultater i året som gikk.

Da prisene ble delt ut for fjerde gang i forrige uke, gikk en av prisene til trønderske Dsign Music. Låtskriver- og produksjonsselskapet består av Ronny Svendsen fra Frøya, Anne Judith Wik fra Hemnskjela, Robin Jenssen og Nermin Harambašić.

Til adressa.no sier Anne Judith Stokke Wiik at prisen betyr mye.

- Det er ekstra stas med priser som går til bakfolk, låtskrivere og produsenter. Vi er relativt usynlige, sier Stokke Wiik videre til avisa.Dsign har vunnet mange musikkpriser for sitt arbeid tidligere. I november var de nominerte til Latin Grammy Awards for Ricky Martins hitlåt " "Vente Pa´Ca".

Begrunnelsen fra juryen gjengitt i adressa.no går som følger:

«Årets opphaver har gjennom flere år bygget en bemerkelsesverdig internasjonal karriere. De har vært involvert i flere titalls nr.1-hiter på ulike Billboard-lister, og solgt over 25 millioner plater i tillegg til høye streamingtall. De har en imponerende kulturforståelse og høy profesjonell håndverksmessig standard. De har skapt en hitfabrikk for kommersiell pop, som kan stå som et inspirerende forbilde for andre som ønsker å nå ut og arbeide i noen av verdens største musikkmarkeder.»

Da lokalavisa intervjuet Ronny i forbindelse med Grammy-nominasjonene i fjor kunne han fortelle at de for tiden jobber med noen prosjekter i Asia, pluss at de har en ny låt klar til X-faktor vinneren i England, Matt Terry.

- Det er vel noe på trappene her i USA også, men det kan vi ikke si så mye om ennå.

Rett til topps med taiwansk popstjerne Låtskriverne Ronny Svendssen (43) fra Frøya og Anne-Judith Wik (34) fra Hemnskjela gikk i dag rett til topps på den taiwanske iTunes-lista.

Dette var kategoriene det ble delt ut priser i:

Årets verk, populærmusikk:

Caroline Ailin, Ian Eric Kirkpatrick og Emily Warren Schwartz for «New Rules»

(Arctic Rights Management, BMG Rights Management, Havenwood House, Buckley Tenenbaum Publishing, Prescription Songs, Warner-Tamerlane Publishing)

Årets verk, klassisk/samtidsmusikk:

Håkon Berge, Gunvor Hofmo og Chris McGreal for «Bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet – requiem» (Cantando Musikkforlag)

Årets Gjennombrudd – Populærmusikk:

Sigrid Solbakk Raabe (Sony/ATV Music Publishing Allegro (UK))

Årets Opphaver – Populærmusikk:

Anne Judith Stokke Wiik, Ronny Vidar Svendsen, Nermin Harambasic (Dsign Music)

(EKKO Music Rights)

Årets Opphaver – Klassisk/Samtidsmusikk:

Ståle Kleiberg (Norsk Musikforlag)

Musikkforleggerprisens ærespris

Steinar Fjeld