Brannvesenet på Hitra har begynt slokking av en brann i en garasje. Brannen har også spredt seg til terrenget rundt.

- Det skal ikke være personer i huset som ligger like ved, forteller politiets operasjonsleder.

Brannen ble meldt cirka klokka 16. En drøy halvtime senere melder brannvesenet at man har kontroll på stedet og at det ikke lenger er fare for spredning.