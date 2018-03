Nyheter

Det er satt som et krav om at det må bygges fortau opp langs Fillaunveien, før man starter utbygging i boligfeltet Litjsloka i høydedraget ovenfor Alfo i Fillan. For å kunne gjennomføre dette, er Hitra kommune nødt til å gjøre reguleringsendring i planen for Fillaunet. Teknsik komite har godkjent at det startes reguleringsarbeid.