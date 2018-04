Alle parkeringsplasser blir utstyrt med nye bokstav-koder

Nyheter

En del av parkeringsplassene i Fillan og Sistranda blir nå utstyrt med ulike bokstav-koder som forteller hvem som skal kunne få bruke plassene. Dette blir noe annet enn de mer velkjente handikap-symbolene, og skal gjelde alle bilister som ønsker parkeringsplass i de to sentrumsområdene.

Stor H vil fra nå av bety «forbeholdt hitterværinger» og stor F vil bety «forbehold frøyværinger», mens d vanlige handikap-symbolene forsvinner.

Det forteller driftssjef Ann-Magritt Glørstad i Hitra kommune og teknisk sjef Jomar Finseth i Frøya kommune til lokalavisa. Er bokstavene små, betyr det at plassene både kan brukes av hitterværinger som kjenner seg litt frøyværsk, og motsatt, forteller de.

Bli bedre kjent

Bakgrunnen er at Hitras og Frøyas kommunesentre er plukket ut til å være et pilotprosjekt i regi av kommunaldepartementet. Statsråd Jan Tore Sanner vil bruke mildt press for å gjøre naboene bedre kjent med hverandre, i håp om å få tilbake gode samarbeidsforhold. Også Bjugn og Ørland er med på tilsvarende tiltak, som kommer til å bli evaluert på nasjonalt nivå og kanskje bli bransjestandard i kommune-Norge.

Før påske ble det allerede malt opp ett test-felt på Fillan og ett test-på Sistranda. På grunn av påska og alle bilene, er tilsvarende oppmerking på Dyrøya utsatt til over påske, men innen pinse skal også disse plassene få sine bokstaver.

- Dette kom litt brått på, men positive medarbeidere har stått på for å få dette på plass nå i fridagene sine, sier Glørstad og Finseth.

Malingsarbeidet fikk riktignok en litt skjev start, da et eksternt innleid firma ikke plasserte riktig bokstav på riktig øy. Dette blir forklart med at Trondheims-firmaet ikke så eller ikke visste forskjell på Hitra og Frøya. Men dette skal nå være rettet opp igjen.

I første omgang bokstav-kodene påmalt en prøveperiode nå i vår. Blir dette en suksess og øyværinger besøker hverandre oftere, vil nøyaktig halvparten av parkeringsplassene på Fillan og Sistranda bli utstyrt med slike bokstav-koder, slik at det daglig vil foregå en naturlig mingling mellom øyværinger fra begge øyene.

- Er dette virkelig nødvendig?

- Rent parkeringsmessig er det kanskje ikke det. Men vi ser et sterkt behov for at hitterværinger og frøyværinger blir bedre kjent med hverandre. Må de over til naboen for å finne parkeingsplass, «risikerer» man å bli kjent med noen nye. Og det er også bra for handelsstanden på både Fillan og Sistranda, som får tilført nye kunder. Nytt blod, kan du si, sier Glørstad og Finseth.

Villig til å teste på nye områder

Statsråd Sanner sier at han venter spent på erfaringene, og er villig til å utvide prosjektet.

- På sikt vil vi også teste ut lignende system foran rådhusene, slik at kommunalt ansatte må over til nabokommunen for å finne en ledig parkeringsplass. Kanskje kan dette utvides til å gjelde kontorplass også. Vi ser etter nye måter å framtvinge samarbeid på, sier Sanner til lokalavisa

- Dette blir vanskelig å håndheve?

- Nei, vi tror ikke det. På samme måte som folk har med førerkortet i bilen, kan de også ta med fødselsattesten eller en attest fra Posten om hvor de bor. Slik kan man lett framvise dokumentasjon på at man har rett til å stå på denne plassen. Vi kommer til å leie inn parkeringsvakter den første tida for å sjekke at dette blir forstått, forteller han.

Uløst for froværinger

På Dyrøya, hvor parkeringsproblemene virkelig kan bli store, spesielt nå i høytidene og i sommerhalvåret, blir det også innført slike bokstavkoder. En forutsetning er riktignok at kommunen og fylket blir enige om asfaltering av en større parkeringsplass.

- Her innfører vi to nye bokstaver, S og M, som betyr forbeholdt sulværinger eller mausundværinger, forteller Finseth.

- Hva med folk i Froan, får de bokstaven F?

- Her har vi et problem vi ikke har løst ennå. Bokstaven F er jo opptatt av Frøya, slik at foreløpig har vi ingen parkeringsmulighet for froværinger med bil, sier han.

Kostnadene kan bli delt med bilistene

I og med at det er departementet som har tatt til orde for prøveperioden, er det også staten som betaler for den første malinga. Men om dette blir videreført som fast ordning, og mye mer må males, er det meninga at kommunene må dekke kostnadene.

Begge kommunestyrene signalisert i siste møte før påske at det da er aktuelt å innføre parkeringsavgifter på hele Fillan og Sistranda for å hente tilbake pengene.