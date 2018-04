Da Aunøya brant, var det også slutt på institusjonsdrifta. Nå vil nye krefter vurdere framtida

Nyheter

En natt i 2009 brant hovedbygningen på Aunøya ved Sandstad ned til grunnen. Øya og gården hadde da i mange år vært drevet som barneverns-institusjon. Bygget var også hjem for en del ungdommer da brannen la hovedbygget i ruiner. En 16-åring ble senere dømt for å ha satt fyr på huset. Etter at bygget ble gjenreist med moderne fasiliteter, har det derimot ikke vært drevet insitusjon her ute.

Nå tar Lill Harriet Sandaune opp spørsmålet om hva fylkeskommunen kan gjøre for å få tilbake drift i bygningene. Aune er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Fylkestinget og også fylkeskommunens representant i Stiftelsen Aunøya.

- Stiftelsen har vært i dialog med flere aktører med tanke på langsiktig utleie til konkrete prosjekter, men disse prosessene har ikke ført fram til resultat i form av leieavtale. Som fylkeskommunens representant i Stiftelsen Aunøya føler jeg derfor nå et ansvar for å ta opp denne saken i fylkestinget, slik at man kan bli oppmerksom på situasjonen, og forhåpentligvis ta tak i saken og bidra til utvikling av et godt og langsiktig bruks- og driftskonsept. Det er også et viktig moment at driften ikke blir til hinder for allmenhetens tilgang til, og bruk av øya, sier Sandaune.

I en interpellasjon til fylkestinget senere i april, foreslår hun at fylkesrådmannen blir bedt om å utarbeide en sak der man ser på utfordringer og muligheter og hvilke løsninger som kan være aktuelle for å få i gang en aktiv bruk av stedet igjen.

Les hele interpellasjonen nedenfor

- Aunøya er helt unik, med sin beliggenhet, sin historikk og sin status som vernet, og jeg mener vi ikke må la denne muligheten gå til spille. Fylkeskommunen må nå vise seg sitt ansvar verdig, og bidra konstruktivt til at man får i gang aktivitet på øya igjen, skriver Sandaune.

Interpellasjon

"Interpellasjon angående stiftelsen Aunøya; fylkestingsmøte 25. april 2018

Fylkesordfører:

Aunøya er en øy tilhørende Hitra kommune på Trøndelagskysten, med en størrelse på 613 da. Trøndelag fylkeskommune bidro til opprettelsen av Stiftelsen Aunøya gjennom å overføre sin gårdseiendom på øya til denne stiftelsen.

Øya var et av de største handelsstedene i Ytre Fosen på slutten av 1700-tallet, med både tollstasjon, handel, gjestgiveri, bakeri og skjenkestue. I stedets storhetstid var mer enn 30 personer sysselsatt på øya. I 1972 kjøpte Hitra kommune Aunøya til friluftsformål, og i 1977 kjøpte Sør-Trøndelag fylkeskommune bygningene og 10 da. jord. STFK drev leirskolevirksomhet på Aunøya fra 1977/78, og fram til Stiftelsen Aunøya ble opprettet i begynnelsen av 1991. Formålet var at stiftelsen skulle forvalte øya og gårdseiendommen, og styrke kystfolkets kulturelle identitet ved å vise verdien av og kvalitetene ved kystkulturen. Øya har nå status som Statlig vernet friluftsområde. Tilgjengeligheten er meget god, og Aunøya ligger bare noen få minutter med båt fra Hurtigbåtterminalen på Sandstad.

I 2009 brant våningshuset på Aunøya ned i forbindelse med at stedet ble brukt som barnevernsinstitusjon. Våningshuset ble bygd opp igjen i 2012, og i dag står det et nytt hus på øya med et boareal på ca. 413 kvm fordelt på to etasjer, fullt utstyrt med mer enn tjue sengeplasser, og med egne bad til hvert rom. I tillegg har huset uinnredet full kjelleretasje og loftsetasje, med det potensiale det innebærer. Grunnplanet er tilrettelagt for mennesker med fysisk funksjonshemming, med ett soverom og tilpasset bad. Bygget ble oppført like sør for branntomten, med flott utsikt over Trondheimsleia. I tillegg finnes en gammel tømmerstue, Olufstua, med 6 sengeplasser, bad og allrom.

Aunøyas venner, en av aktørene i Stiftelsen, har de siste årene stått for dugnadsbasert strandrydding, tilrettelegging for friluftsformål og vedlikehold av Olufstua. Øya benyttes som beiteområde for sau i sommerhalvåret.

Stiftelsen Aunøya har imidlertid slitt med å finne frem til en god drift og utnyttelse av stedet, og nå ligger øya og huset der stort sett ubrukt. Stiftelsen har vært i dialog med flere aktører med tanke på langsiktig utleie til konkrete prosjekter, men disse prosessene har ikke ført fram til resultat i form av leieavtale. Som fylkeskommunens representant i Stiftelsen Aunøya føler jeg derfor nå et ansvar for å ta opp denne saken i fylkestinget, slik at man kan bli oppmerksom på situasjonen, og forhåpentligvis ta tak i saken og bidra til utvikling av et godt og langsiktig bruks- og driftskonsept. Det er også et viktig moment at driften ikke blir til hinder for allmenhetens tilgang til, og bruk av øya.

Stiftelsen Aunøyas visjon er i dag å kunne leie ut fasilitetene til ulike grupper mennesker som kan ha nytte og glede av opphold på denne flotte øya. Stiftelsen ser for seg en rekke målgrupper:

Elever i videregående skole

Elever i grunnskolen

Trøndelag fylkeskommune; til bruk ved møter, seminarer, "team-building" etc.

Hitra kommune (og andre kommuner): samme type bruk.

Barn og unge med behov for ferieopphold; for eksempel bosatte flyktninger, og andre.

Ulike grupper mennesker med habilitering- og rehabiliteringsbehov.

Lag og organisasjoner.

Eiendommen har ligget brakk i lengre tid og det er behov for en del konkrete tiltak ved en eventuell igangsetting av ny drift. Ved en gjennomgang av status for øya viser det seg også at det nye våningshuset som nylig ble satt opp, nå ligger utenfor tomten der forrige våningshus sto. Tiltak og avklaringer som bør gjøres er knyttet til:

Avklaring rundt tomteforhold

Landskapspleie (beitepussing, hogst av sitkagran)

Organisering av båtskyss

Praktisk vedlikehold og tilrettelegging

Organisering omkring båter, naust og uthus (Det finnes ca. 10 små og store eldre båter, to naust og et gammelt fjøs)

Bekjentgjøring av stedet og organisering av booking.

Tilsyn, renhold og klargjøring mellom utleieperioder.

Aunøya er helt unik, med sin beliggenhet, sin historikk og sin status som vernet, og jeg mener vi ikke må la denne muligheten gå til spille. Fylkeskommunen må nå vise seg sitt ansvar verdig, og bidra konstruktivt til at man får i gang aktivitet på øya igjen.

Fylkeskommunen er en stor aktør innenfor opplæring, med over 16 000 elever. Ved fornyelsen av Kunnskapsløftet skal det vektlegges bruk av alternative læringsarenaer, med særlig prioritering rundt bærekraftig utvikling, bekjempelse av marin forsøpling og det å ta vare på miljøet.

På Aunøya finnes unike muligheter for å skape et miljø for å videreføre tradisjonell kystkultur, kulturvern og kysthåndverk, samt en bevisstgjøring rundt tidligere tiders bruk av ressurser og vårt kulturelle forvalteransvar. Dette er helt i tråd med Stiftelsen Aunøyas formål og virkefelt. Aunøya kan spille en viktig rolle i videreformidlingen av trøndersk kystkultur, og aktivt brukes med de fasilitetene som allerede er der. Med bakgrunn i dette fremmer jeg derfor følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide en sak der man ser på utfordringer og muligheter knyttet til Stiftelsen Aunøya, og hvilke løsninger som kan være aktuelle for å få i gang en aktiv bruk av stedet igjen. Det forutsettes at fylkeskommunen oppretter en dialog med Stiftelsen Aunøya og Hitra kommune i det videre arbeidet med denne saken.

Lill Harriet Sandaune, Gruppeleder for FrP"