- En vinn-vinn situasjon for begge arrangementene

Nyheter

Førstkommende helg blir det løpe- og fotballfest når både Hitraløpet og Lerøycup skal arrangeres i Fillan.

Løpet og cupen hadde begge bestemt seg for å legge sitt arrangement til denne helga. Men i stedenfor å utsette eller endre dato bestemte de seg for å samarbeide, forteller Jan Kjølsø, leder i Hitra friidrettsklubb og Kjersti Rønningen, leder i Hitra fotballklubb.

- Vi venter storinnrykk i Hitrahallen og tenker dette er en fin mulighet å slå to fluer i en smekk. Dra fordel av at det kommer mye folk og er stor aktivitet i Fillan, sier Rønningen.

- Vi håper at folk som kommer til Lerøycupen blir å delta på Hitraløpet på lørdag. Løpet har i tillegg til konkurranseklassene et mosjonspreg og er tilpasset barn med ulike aktiviteter og løp. Nytt i år er at det også arrangeres terrengløp for de yngste i Dyet, legger Kjølsø til.

Cupen og løpet har dessuten begge Lerøy som hovedsponsor og går i bresjen for å få folk i aktivitet, unge som gamle, tilføyer Jan og Kjersti.

- Sammen skal vi vise at det finnes en bredde i tilbudet på Hitra.

50 fotballag

Kjersti Rønningen forteller at de forventer full trøkk både lørdag og søndag i Hitrahallen.

- Årets Lerøycup har 50 påmeldte fotballag i alderen seks til tolv år. Både guttelag og jentelag fra Hitra og Frøya, gledelig er det at vi også har påmeldte lag fra KIL/Hemne i år. At vi har tre rene jenteklasser viser at det gror godt innen jentefotballen, sier Rønningen.

Tidenes største Hele 53 lag samles til cup

Håper bedrifter stiller mannsterke

Jan Kjølsø sier de håper at mange bedrifter også velger å stille mannsterke til årets Hitraløp. Tidligere har de hatt flere hundre påmeldte deltakere til årlige, populære arrangementet. Blant annet har oppdrettsselskapene Lerøy og Marine Harvest hatt en konkurranse seg i mellom om hvem som klarer å stille med flest deltakere.

- Til løpet i år kommer dessuten Jens Aas, han er en profesjonell pratmaker. Vi kommer til å ha en firhjuling først i løpet som skal sende live show tilbake til Hitra idrettspark. Vi venter at det skal dukke opp gode løpere fra Team Lerøy som vant St. Olavsloppet i fjor. Et samarbeid vi forsåvidt håper videreføres i 2018.

Kjølsø legger til Ola Sakshaug som har vunnet herreklassen to år på rad og innehar løyperekorden kommer tilbake til Hitraløpet i år igjen.

- De syv beste løperne i herre- og dameklassen, til sammen 14 løpere, vinner premier.