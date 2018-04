Etterspørselen etter sjakkturneringer på Frøya er stor, nå blir det en ny

Nyheter

I fjor arrangerte Frøya Sjakklubb Barnas Grand Prix, et arrangement som fikk mange gode tilbakemeldinger både fra deltakere og fra kretsledelsen. Nå forbereder klubben en ny vår-turnering. Barnas Grand Prix arrangeres i Frøya bibliotek 8. april, en turnering som er åpen både for de aller yngste og for de voksne.

- Fortsatt er etterspørselen etter sjakkturneringer på Frøya stor. Derfor er det på tide med en ny turnering med nye muligheter for alle, forteller Malgosia Kopazzek-Styczen i Frøya sjakklubb. Under fjorårets Barnas Grand Prix var hun bare 15 år og fikk mye skryt for sin gjennomføringsevne.

- Hun er kanskje den yngste klubblederen i Norge, vi funderer på om det er sånn i hvert fall. Vi er så imponerte. At hun, bare femten år gammel, har organisert dette, er helt fantastisk, sa kretsleder Amir Ghaderi etter fjorårets turnering.

Malgosia Kopazzek-Styczen skal være dommer under helgas konkurranse.

- Det blir spenning med mange interessante sjakkpartier. Det er mulighet for å få noen BGP-poeng eller rett og slett ha det morsomt med sjakk. Og det er fortsatt tid for å melde seg på, sier hun.

Turneringen spilles på Frøya Bibliotek fra kl.11.00, men med oppmøte senest en halvtime i forveien. Kopazzek-Styczen forklarer at dette er en en del av Barnas Grand Prix-serien som spilles over hele Norge, hvor man samler poeng og konkurrer med alle i landet.

- Selvsagt er det også mulig å ikke tenke så mye på poengene, men bare spille sjakk, sier hun.

Deltakerne stiller i klasser helt ned i klassen mikroputt, som er for spillerne under ni år.

- Selv om navnet sier Barnas Grand Prix, så er det også en klasse der voksne kan vise sine evner på sjakkbrettet. Det er nemlig en alderklasse for alle, forteller Malgosia Kopazzek-Styczen.

Turneringen spilles med betenkningstiden 25 minutter per spiller, som gir 50 minutter per parti hvis spillerne spiller tiden sin helt ut. Systemet som brukes er Monrad, som betyr at spillere med like mange, eller nærmeste antall poeng i hver klasse møter hverandre.

Det premieres med pokaler til de tre beste plasseringene i tillegg til deltakerpremier for de som spiller i en sjakkturnering for første gang.

- Er du ikke interessert i å spille er det også mulighet for å komme og se noen spennende partier, selv om selvsagt alle oppfordres til å bli med. Du trenger ikke å være mester, dette er en god øvelse, og mulighet til å møte noen andre spillere enn du vanligvis gjør, oppfordrer Malgosia Kopazzek-Styczen i Frøya sjakklubb