- Forferdelig vondt å se dyrene lide

Nyheter

Linda Iversen og mannen Kent Haraldsen har i løpet av kort tid mistet fire av sine villsauer. Dette mener de skyldes løse hunder i Stutvassdalen.

- Vanligvis kommer dyrene i mot oss, men nå i løpet av påska opplevde vi at noen av villsauene våre trakk seg unna. De la seg ned, skalv og var tydelig ikke i noe særlig form. Her var det tydelig at det hadde skjedd noe, forteller Linda Iversen til Lokalavisa Hitra-Frøya.

To av sauene tok de med seg tilbake til gården deres på Flatval for å sjekke nærmere.

Linda forteller at de trodde at sauene skulle komme seg. De ga dem mat og vann, men de klarte ikke å stå på føttene og etter hvert døde de.

Det var froya.no som først omtalte saken.

Sprengt innvendig

- Ennå visste vi ikke hva som hadde skjedd. Sauene hadde ingen ytre skader, de var ikke blitt bitt i, men det viser seg at de har blitt jaget nok til at de har blitt sprengt innvendig, sier Linda og legger til at de har blitt kontaktet av folk som har observert at hunder har sprunget etter sauene deres i Stutvassdalen.

Linda forteller at de alle er lei seg og at datteren Amalie Iversen tar det veldig tungt.

- Hun sier hun har mistet vennene sine. Sauene er vår hobby og lidenskap, og alle som har hjerte for dyr forstår at det er forferdelig å se at de lider. Det oppleves vondt og tragisk å miste dyrene sine på denne måten.

Linda og Kent har vært i kontakt med Mattilsynet som skal ta prøver av sauene.

Ingen har varslet

Det har vært noen nervepirrende dager når de har vært innom å sjekket resten av sauene sine i Stutvassdalen gjennom påska, medgir Iversen.

- Vi har vært redde for å finne flere sauer som har trukket seg unna for å dø, men heldigvis har resten vist seg å være i god form. Vi kan ikke være der 24 timer i døgnet, men ser om sauene våre hver eneste dag og er ganske trygge på at det skal gå bra videre.

Stutvassdalen er et populært turområde og i utgangspunktet synes Linda det er fint at folk kan gå tur med hundene sine der.

- Men har du ikke kontroll på hunden, så kan du ikke slippe den løs så den jager andre dyr. Det kan også være snakk om et uhell, men ingen har varslet fra til oss eller beklaget at det har skjedd. Området er tydelig skiltet med at det går drektige sauer og sauer med lam i området. Nå vil jeg ikke at det skal skje nye lidelser igjen.

Generell båndtvang varer fra 1. april og varer til og med 20. august i hele landet, og likevel vet de at det har blitt sluppet løs hunder i Stutvassdalen selv etter at båndtvangen trådte i kraft, sier Iversen oppgitt.

- Det er veldig mye sau på Frøya og viktig å være tydelig på at båndtvangen må opprettholdes.