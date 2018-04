Kommunalt ansatt etterforskes av politiet, anmeldt for kontakt med elever

Nyheter

En tidligere kommunalt ansatt person ble like før påske anmeldt av Hitra kommune. Personal- og kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther bekrefter overfor Hitra-Frøya at kommunen har anmeldt personen.

- Vi har ingen kommentarer til saken annet enn at vi bekrefter at vedkommende har vært ansatt hos oss tidligere, og at vi har avsluttet arbeidsforholdet.

- Har dere anmeldt vedkommende fordi dere mener det har skjedd noe straffbart?

- Det er et forhold som vi har bedt politiet om å vurdere. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Sæther om saken, som først ble omtalt i hitra24. Lensmann Arild Sollie forteller at de nå vurderer om vedkommende har gjort noe straffbart.

- Anmeldelsen gjelder en tidligere ansatt i Hitra kommune. Saken dreier seg om at vedkommende i sitt tidligere arbeidsforhold har hatt kontakt med elever på fritiden, som vi nå undersøker kan være straffbart.

- Hvilke paragrafer i straffeloven vurderer dere saken opp mot?

- Det kan jeg ikke si noe om ennå. Vi legger lokk på saken foreløpig, og så får vi komme tilbake med mer når vi har fått undersøkt hva dette dreier seg om, sier Sollie.