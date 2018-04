Rett ut tur-gjengen sesongåpner i formiddag

Nyheter

Lavterskeltilbudet ”Rett ut” i samarbeid mellom foreningene Hitra turlag, Hitra LHL og Hitra revmatikerforening arrangerer torsdag 5. april sin aller første tur i 2018.

Oppmøte for turen og samkjøring skjer fra rådhuset i Fillan i formiddag og går i dag fra Valen til Blåskogvatnet.

Flere detaljer om dette og andre arrangement finner du i HFkalenderen.no

“Tirsdagsgruppa” i regi av Frisklivsentralen, LHL og revmatikerforeningen er allerede blitt et populært tur tilbud blant mange friluftsinteresserte. Men mange føler at disse turene ikke er tilpasset deres ferdigheter. Rett ut-turene er åpne for alle som ønsker å komme seg ut i frisk luft i lag med andre og spesielt beregnet på de som ikke klarer å gå så langt. Det blir lagt opp til korte og lette turer med turleder på torsdager i tida som kommer, blant annet er det planlagt turer til Larskogvatnet, Mastadveien og Laksestien.

Finn oversikt over kommende Rett ut-turer på HFkalenderen.no.