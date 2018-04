Sier ja til hele viking-konseptet

Nyheter

Hitra-Frøya fortalte for en måned siden om Anne Brit Berg og Ola Grøttes planer for et vikinghus med mer på Fjellværsøya. Anne Brit har drevet Fjellvær Gjestegård i over 30 år, og hele tiden hatt en drøm om å utvikle et slikt tilbud. Da lokalavisa besøkte dem, hang saken i at de ventet på at kommunen skulle avgjøre om de fikk dispensasjon fra planverket. Administrasjonen var innstilt på å si ja til at de får bygge vikinghuset, men ikke til å rive et naust, og bygge opp et større, utenfor planområdet til gjestegården. Naustet er tiltenkt for to gammelbåter de vil bruke som en del av turisttilbudet.

I et større intervju med lokalavisa Hitra-Frøya i vinter, fortalte Anne Brit og Ola om sine store byggeplaner:

Da teknisk komite skulle behandle saken i mars, valgte de å utsette saken til de hadde tatt en befaring. Denne befaringen ble gjort i forkant av møtet sist onsdag. Og etter å ha sett på forholdene, valgte en enstemmig teknisk komite å si ja, også til riving og gjennoppbygging av naust.

" Som særlig grunn angis det at det her tenkes konseptutvikling innen reiselivsvirksomhet og at det er et poeng i seg selv å skille vikingekonseptet fra ordinær tradisjonell fisketurisme. En slik bevist konseptutvikling innen reiselivsvirksomhet er noe som teknisk komite ønsker å støtte. Dette passer også godt inn i nasjonale målsetting innen kulturnæringene," står det i vedtaket.

Naust-tillatelsen må antakelig en ny høringsrunde om fylkesmannen før den er endelig avklart.