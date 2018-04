- Dette bildet ble tatt av min far

Nyheter

Dette gamle bildet er fra veibygging på Sandstad/Innhitra er er trolig tatt ca 1953/54 ved stedet der vegstasjonen på Sandstad nå ligger.

Det kan være forberedelser til bygging av ny hovedvei over Hitra fra Sandstad til Fillan, eller at det er i samband med veien på Innhitra, retning Hamna, Olsvika og videre sørover. Arbeidsbrakker og lastebiler er linet opp, skrev HF

Vi greier ikke å gjenkjenne alle på bildet, men mener det er f.v. Halvard Hermansen, mann ved hvit lue i bakgrunnen er ukjent, det samme er mannen i hatt foran lastebilen, videre Egil Aune, Bjørn Sandstad og Petter Lillevik. På sykkelen foran Karl Martin Kaald.

- Tatt av min far

Leif Holm kjente igjen bildet i avisa.

- Bildet er tatt av min far Karl Holm i startfasen på arbeidet med å bygge ny vei fra Sandstad til Fillan, og lokaliteten er like vest for kirkegården på Sandstad. Utenom de som allrede er nevnt ved navn, mener jeg at karen midt på bildet i hatt, med sigarett, kan være Kvam. Fornavnet er jeg usikker på, men jeg kan huske at det var flere Kvam, bl.a. Johannes, Harald og Gustav, som deltok i veibygging på Hitra, både på strekningen Akset – Forsnes, og Sandstad – Fillan, forteller Holm.

Han nevner at bildet er tatt med en Kodak Brownie model C, og filmen er en Kodak 60 mm rullfilm.

- Filmen er fremkalt og kopiert hos Simon Engens Spesialforretning i fotoartikler, Nordre gate i Trondheim. Jeg mener at en filmrull var nok til 10 bilder 60 x 90 mm, og for denne rullen kostet fremkalling og kopiering til papir kr. 11,20 + kr. 1,72 til dekning av porto og skatt. Både Brownien og negativene er fortsatt i min besittelse, forteller Leif Holm.