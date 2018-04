Nyheter

Erik Bogren ønsker å oppføre et hus med tre boenheter pluss en garasje på ei tomt på Yttersian, Sistranda. Eiendommen er uregulert, og i følge kommunedelplanen for Sistranda kreves det at det utarbeides reguleringsplan for et slikt tiltak.

Det viser til at tiltaket kommer i et godt etablert boligområde, og at området er avsatt til boliger. Forvaltningsutvalget i Frøya gir dispensasjon fra kravet om reguleringsplan.