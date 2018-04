Hevder Reppe har påført NSL et svært negativt omdømme: – Vi tar sterk avstand fra denne beskrivelsen

Nyheter

Rettssaken mellom Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Frode Reppe starter 16. april.

Før jul ble det klart at Frode Reppe, fagsjef for kommunikasjon og næringspolitikk i NSL, gikk til sak mot sin arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

Totalt åtte dager er satt av til rettssaken som starter 16. april i Sør-Trøndelag tingrett, skriver adressa.no.

– Uforsvarlig arbeidsmetodikk

I sluttinnlegget som er levert før hovedforhandlingen, går NSL hardt ut mot Reppe.

Det står blant annet at «Reppe har benyttet en arbeidsmetodikk som har vært uforsvarlig og uprofesjonell og påført NSL et svært negativt omdømme. Det vises til at Reppe– uten forankring hos styret eller Oppdrettsutvalget – har valgt å kommunisere på en måte som gir inntrykk av at NSL forsøker å påvirke den politiske ledelsen uten at det skal kunne spores tilbake til organisasjonen.»

Prosessfullmektig Nina G. Sandnes i Kluge Advokatfirma som representerer Frode Reppe, sier til avisen at de er helt uenige i omtalen av Reppe.

– Denne beskrivelsen tar vi sterk avstand fra. Vi kommer til å føre en betydelig vitneførsel på dette temaet, sier hun adressa.

20 vitner

Reppe selv har ikke besvart Adressas henvendelser, men har anført i forkant av rettssaken at e-postene til Sandberg var klarert på forhånd med ledelsen i NSL. Han bestrider øvrige oppsigelsesgrunner, og mener anklagene, verken enkeltvis eller samlet, gir grunn til oppsigelse.

Hver av partene har ført opp ti personer som vitner, og Per Sandberg er en av av disse. Utover det finner vi også blant andre tidligere styreleder i NSL, Lars Heine Kåsa, samt tidligere oppdrettsjef Stian Lernes i NSL.

Advokat Erik Edvardsen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange representerer NSL.