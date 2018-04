FitnessNora arrangerer Frøyas første triatlon

Nyheter

For aller første gang tenker Nora Fredagsvik, kanskje aller best kjent som bloggeren FitnessNora, å prøve ut triatlon - en multisport bestående av svømming, sykling og løping. I den forbindelse opprettet hun et arrangement på Facebook "Frøya triathlon 2018" og inviterte familie, venner og kjente til å bli med på triatlon på øya i sommer.

- Plutselig hadde triatlon-planene spredt seg for alle vinder. Det er kjempeartig. Responsen den har vært overveldende, forteller Nora Fredagsvik til lokalavisa Hitra-Frøya.

Hun hadde sett for seg kanskje ti stykker, men til nå har åtti personer meldt sin interesse for arrangementet via Facebook.

- Det er jo ikke sikkert at alle disse blir å stille, men det kan godt hende at triatlonen lørdag den 21. juli blir større enn det jeg i utgangspunktet hadde sett for meg, smiler Nora.

- Det virker som planene om triatlon har tent noe i folk. At ideen har ligget der, men manglet at noen har sagt det høyt eller tatt tak i dette tidligere. Så vidt jeg vet, blir dette den aller første gangen at det arrangeres triatlon på Frøya. Kanskje kan det etter hvert opprettes Frøya triatlonklubb som kan gjøre dette til en årlig greie?

Olympisk distanse

Det er flere grunner til at den spreke frøyværingen ønsker å arrangere triatlon på Frøya.

- For det første har jeg aldri vært med på triatlon før. Det blir spennende og mitt store treningsmål for året. Trondheim har sin egen triatlon som er hakket tøffere og utrolig stort med mye folk, liv og røre. Jeg tenker det er fint å arrangere triatlot av mindre størrelse og dessuten er det jo mye finere på Frøya, sier Fredagsvik med glimt i øyet.

- Det kommer til å bli kjempeartig. Jeg elsker å sykle rundt Frøya. Legg til løping og svømming så blir det bare enda bedre!

Nora forteller at triatlonen starter med en svømmeetappe fra Rabben Marina og over til Siholmen, en etappe på ca. 1500 meter.

- Deretter er det å hive seg på sykkelen rundt Frøya, en distanse på omtrent 44 km. Tilbake på Siholmen får man på seg joggeskoene og løper til bussholdeplassen i Dørvikan (Dyrvik), til Rabben Marina og avslutter på Siholmen etter å ha løpt 10 km. Da lander vi omtrentlig på standard olympisk triatlon-distanse.

Familien i følge-fartøy

Nora sier hun er opptatt av at det skal gå trygt for seg og har alliert seg med familiemedslemmer som stiller i følgebåt, kajakk og bil.

- Jeg får vel lage en bindende påmelding etter hvert så jeg vet hvor mange vi blir med tanke på sikkerheten. Kanskje blir jeg å behøve hjelp fra flere. Det som er så fint med frøyværingene er at når noen har lyst til å gjennomføre noe så stiller folk opp. Det skal nok løse seg.

Nora har ikke testet ut løypa selv og tror ikke hun blir å prøve før selve triatlon-dagen, men hun har syklet og løpt den.

- Det blir nok ganske mye tøffere å skulle svømme først, poengterer Nora og sier det må trenes.

Nå håper Nora Fredagsvik at flere hiver seg med.

- Jeg tenker at dette blir en utrolig fin og variert treningsøkt i nydelige omgivelser, hvor man får opplevd Frøya både til lands og til vanns. Også har man et motiverende treningsmål å jobbe mot. Jeg gleder meg veldig.