Full pott til konsept utviklet av frøyværinger

Nyheter

Hydro Salmon Company har fått fire utviklingstillatelser med en samlet maksimal tillatt biomasse på 3.120 tonn.

Det fremgår i et vedtak fra Fiskeridirektoratet, som dermed gir selskapet samtlige fire utviklingstillatelser som det ble søkt om.

Det omsøkte konseptet oppgis å være oppdrett i semilukkede produksjonstanker, og utviklingskonsesjonene er tiltenkt lokalitet Olausskjæret ved Frøya i Trøndelag. Totalt investeringsbehov for å bygge den første tanken i full målestokk, er beregnet til rett i overkant av 300 millioner kroner.

Hydro Salmon Company frontes av tidligere styreleder i SalMar, Olav Klungreseth. Bak selskapet står også Bertil Johansen, Christer Johansen og Jørn Haavik. Selskapet ble stiftet gjennom aksjeselskapet Hydra Pioneer, og det er de samme fire personene som er aksjeeiere i de to selskapene.

Fiskeridirektoratet trekker spesielt fram støtten fra Gustav Magnar Witzøes investeringsselskap Kvarv som en nøkkel til å få gjennomført prosjektet.

«Hydra Salmon vil være avhengig av samarbeidspartneren Kvarv AS for å kunne gjennomføre prosjektet. Fiskeridirektoratet har imidlertid ikke grunn til å tvile på Kvarv AS sin evne til å finansiere prosjektets anslåtte investeringer.», skriver direktoratet.

Forøvrig står det i finansieringsbekreftelsen fra Kvarv at selskapet er i dialog med SalMar om å overta det operative og oppdrettsfaglige ansvaret for prosjektet.