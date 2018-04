Fant oppsiktvekkende mye tungmetall i krabbeprodukter

Nyheter

En forskningstudie ved Havforskningsinstituttet viser at blandingsprodukter av krabbe, som selges i norske butikker, har et høyt nivå av tungmetallet kadmium.

I en artikkel publisert på Havforskningsinstituttets hjemmeside i dag forteller forsker Sylvia Frantzen om funnene.

–Vi veit at taskekrabbe kan ha høge nivå av kadmium, særleg i Nord-Noreg. Dei ulike metodane for å tilbereie krabbe påverkar også kor mykje av tungmetallet som endar opp i det ferdige produktet. Vi ønska å sjå på kor mykje kadmium krabbeprodukt som ein finn i butikken inneheld, sier Frantzen.

Forskene har tatt prøver av hele, kokte taskekrabbar, løse krabbeklør, fylte krabbeskjell, hermetisk krabbepostei, og hermetisk krabbe naturell fra butikker i Bergensområdet og i Svolvær.

Mykje kadmium i brunmaten

Kadmium er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen til fisk, dyr og mennesker, og for mye kadmium kan gi nyreskader, beinskjørhet og økt risiko for kreft, skriver havforskingsinstituttet.

Det høyeste nivået av tungmetallet fant de i brunmaten til de hele, kokte krabbene.

Det er sett en såkalt grenseverdi for kadmium i klokjøtt fra krabbe, og denne tillater opp til 0,5 mg kadmium per kilo. Men det er ikkje sett en slik grenseverdi for brunkjøttet i krabbe. Mattilsynet advarer likevel barn, kvinner i fruktbar alder og ammende mot å spise dette. Brunkjøttet i analysen av de hele kokte krabbene hadde kadmiumnivå på hele 2,7 mg per kilo.

Også i brandingsproduktene fant forskerne høye verdier. Noen produkter hadde tre ganger over grenseveriden på 0,5. I krabbepostei var den høyeste verdien 1,8 mg per kilo.

I blandingsproduktene brukes en blanding av klokjøtt og brunmat.

–Mesteparten av kadmiumet sit i brunmaten, så når ein brukar dette produktet får ein med tungmetallet, seier Frantzen.

Krabbeklør i løsvekt hadde trygge verdier

Rå krabbe har lite kadmium i det hvite klokjøtet, men tidlegare forsking ved HI har vist at tungmetallet blir overført fra brunmaten til klørne når krabben blir frossen og tint, og når den blir kokt med klørne på.

Krabbeklørne som ble solgt i løs vekt hadde de laveste kadmiumverdiene.