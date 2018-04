Jaktsesong for batterijegerne

Nyheter

I løpet av tre uker skal 13.500 fjerdeklassinger fra hele landet konkurrere i å samle brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Blant disse er Dyrøy oppvekstsenter og Sistranda skole på Frøya samt Strand oppvekstsenter på Hitra.

Det er sjette gang Miljøagentene arrangerer Batterijakten. Målet for konkurransen er å gjenvinne mest mulig brukte batterier og bidra til et større miljøengasjement og bevisstgjøring i skole og lokalsamfunn.

Viser de voksne hvordan det skal gjøres

YouTube-stjernene Prebz og Dennis er årets voksenambassadører for Batterijakten, og skal hjelpe, engasjere og motivere fjerdeklassinger over hele landet til å samle så mange brukte batterier som mulig. De synes det er veldig fint at barn kan inspirere de voksne til å ta riktige miljøvalg.

- Barna er fremtiden, så det at de får et engasjement for miljøet i tidlig alder er viktig for planeten vår. Barn kan også lære oss voksne veldig mye. Batterijakten viser at enkle tiltak har stor innvirkning på det store bildet. Barna går frem som spydhoder, og viser de voksne at det er sånn det skal gjøres, sier Prebz og Dennis i en felles uttalelse.

Norge har blitt mestere på batterigjenvinning

Batterijakten ble arrangert for første gang i 2013, og siden den gang har landets fjerdeklassinger samlet inn over 350 tonn brukte batterier. I snitt har barna stått for mellom 5 og 10 prosent av alle husholdningsbatteriene som blir gjenvunnet i Norge på et helt år. Og ringvirkningene kan synes å være langt større. T

all fra 2012 viste en total innsamlingsprosent i Norge på 34%. Miljødirektoratets tall fra i fjor viser at nærmere 80% av batteriene som kjøpes inn blir levert til gjenvinning.

- Det er helt vanvittige tall, og vi håper selvsagt at Batterijakten har vært med på å påvirke denne positive utviklingen! Mange tenker sikkert at hvis et par batterier havner i søpla er det ikke så farlig. Men samlet sett blir det faktisk veldig mye! Så da er det fint å vite at barna passer på at mamma eller pappa ikke begår den feilen, sier Rasmus Norsted i Miljøagentene.

Miljødugnad med konkurranseelementer

Alle fjerdeklasser i hele landet er invitert til å delta i Batterijakten. Konkurransen varer fra 9. - 29. april, og hovedpremien er 30.000 kroner, som oppfordres til å brukes på noe miljøvennlig som kommer hele klassen til nytte. For mange er tanken på premier en stor motivasjon, men det er den felles miljøinnsatsen som skal være mest i fokus.

- I Batterijakten er alle miljøvinnere! Mange lærere er flinke til å poengtere dette for elevene, og vi ser at miljøengasjementet stiger underveis i konkurransen. Selv om ikke alle kan vinne hovedpremien skal barna likevel være fornøyd med sin egen miljøinnsats, sier Rasmus Norsted i Miljøagentene.