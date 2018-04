Kortere tenketid førte til noen dramatiske øyeblikk

Nyheter

På søndag var det Barnas Grand Prix-turnering i sjakk ved biblioteket på Frøya. Spillerne ble slått sammen i to klasser og spilte til sammen seks parti.

Barnegruppen spilte alle sine parti med betenkningstiden 25 min. per spiller, mens voksengruppen fikk litt variasjon.

- De voksne, som ble slått sammen med kadett, spilte først tre partier med betenkningstiden 25 min. per spiller som resten. De tre neste partiene ble spilt som lynsjakk, opplyser Frøya sjakklubb.

Spenningen i sjakk

Lynsjakk er sjakk hvor spillerne har 10 minutter eller mindre på å utføre alle trekkene sine. Lynsjakk er veldig populært på internett og kan også spilles med noe tilleggstid.

Kortere tenketid førte til en del dramatiske øyeblikk under søndagens turnering, forteller den lokale sjakklubben.

- Og selv om noen holdt på å vinne så tapte de av og til på tid.

Lynsjakk viste seg å bli vellykket under helgas sjakkturnering og derfor er det fullt mulig at Frøya sjakklubb en gang i framtiden blir å arrangere en sjakkturnering som kun består av lynsjakkpartier, legger Frøya sjakklubb til.

- Da må det lages en felles gruppe for alle sjakkspillerne, forteller leder i klubben og dommer under dennne turnering, Malgosia Kopazek-Styczen. Men det gjør ingenting for i lynsjakk stiller man ganske likt.

- Åpenbart så teller sjakk-kunnskapen, men det hvor raskt man gjør trekkene og klarer å bestemme seg teller like mye. Derfor er det ganske sannsynlig at det er noen av de yngre som ville ha vunnet. Hvis det ville ha vært en lynsjakkturnering så ville nokså også flere personer ha kommet for å se på partiene. Lynsjakk er det nærmeste man kan komme spenning i sjakk for de som ikke er like begeistret for sjakk som meg, smiler unge Malgosia.

Vinnerne i barnegruppen

1.plass: William Espnes

Delt 2.plass: Alexander Korobeinik og Sebastian Ervik

3.plass Andreas Tranås

Vinnerne i gruppen sjåfør og kadett

1.plass: Juri Korobeinik

2.plass: Lars Nordgård

3.plass: Emina Handanagic

Frøya sjakklubb gratulerer vinnerne og takker alle for deltagelsen.

- Dette var en fin turnering som vi håper på å gjenta igjen i fremtiden med enda flere deltagere.