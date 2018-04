Nyheter

Biblioteket har ofte lesestund for barn, men hva med de voksne? Førstkommende torsdag den 12. april blir det arrangert SeniorLes ved Hitra bibliotek.

- Det er en helt spesiell ro som inntreffer når noen leser høyt for deg. SeniorLes er for voksne som liker å høre spennende historier eller fortellinger fra lokalsamfunnet, og har lyst til å dele en kopp med noe varmt i godt selskap, forteller Kulturenheten i Hitra kommune. Under arrangementet blir det i tillegg servert vafler og musikk.

Kulturskolens sangpedagog Charlotte Stav vil holde lesestunden, og skal denne gang lese utdrag fra Jenny Elise Ulvans bok «Min historie 1924-2009». Stav skal også synge og spille fra Alf Prøysens fine viselager.

Dette blir siste SeniorLes før sommeren og kommunen ønsker alle hjertelig velkommen.