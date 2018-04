Dette kan bli Frøyas neste store industriområde

Nyheter

Området Ellingsholmen/ Sørøyan på Uttian ble utredet som mulig industriområde for 8-9 år siden. Da ble området forkastet, og Frøya kommune satset på Nordhammarvika. Nordhammarvika industripark er fylt opp, og det siste året har nye mulige industriområdet blitt kartlagt. Ett område ved Hallaren kirke er vurdert, men i dagens formannskap la teknisk sjef Jomar Finseth fram nye skisser av et mulig industriområde på Uttian, med forslag om at kommunen går videre med et forprosjekt på det. Samtidig foreslår han at en igangsatt utredning av et område ved Hallaren kirke settes på vent, da utbyggingen der kan bli svært dyr.

Det var et samlet formannskap som ga tommelen opp for Uttian.

- For bedriftene tror jeg Uttian er mer attraktivt enn Hallaren, sa Aleksander Søreng (Frp).

Begrunnelsen for at Uttian kan bli enklere og billigere å bygge ut er at det ikke vil kreve så mye utsprenging og masseforflytting, og at det kan gi gode havneforhold. Men det ligger ikke an til å kunne etablere noen dypvannskai. Dette var en av grunnene til at Uttian ble forkastet for åtte år siden.

Frøya formannskap har i løpet av det siste halvåret vært på to befaringsrunder rundt på Frøya for å se på aktuelle næringsområder, og det var etter denne siste befaringen at Uttian ble aktualisert på nytt.

Skarsvåg Boat er den lokale bedriften som har meldt inn konkret behov, og som er i beit for arealer til å utvide virksomheten. De er presentert for mulighetene på Uttian, og har allerede gitt skriftlig tilbakemelding på at de er interesserte. En utbygging på Uttian kan tas i flere etapper, og en av skissene som ble lagt fram viser hvordan man i første etappe kan etablere ei industritomt etter båtbyggeriets behov.

- Vi har snakka mye om næringsområder i over ett år nå. Vi må ta vare på de som vil etablere seg her på Frøya, og nå blir det kanskje Uttian vi ender om med, sier ordfører Berit Flåmo (Ap).

Formannskapet bevilget inntil 600.000 kroner til forprosjektet.