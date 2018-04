Et stort skritt nærmere skoleutbygging

Nyheter

En utbygging og rehabilitering av Dyrøy oppvekstsenter til 24 millioner kroner ble i dag godkjent av et enstemmig formannskap i Frøya kommune. Nå gjenstår kun endelig vedtak i kommunestyret.

- Dyrøyværingene har kjempet mye for skolen sin opp gjennom tida. Dette er en gledens sak for Dyrøya, sa ordfører Berit Flåmo etter at vedtaket var gjort.

Men før det var det flere som hadde spørsmål rundt både praktiske løsninger og dimensjonene ved utbygginga.

- Opprinnelig var det bevilget 8 millioner kroner. Her har vi en mye større sum, kommenterte Kristin Reppe Storø.

Oppvekstsjef Roger Antonsen dro historikken med at det opprinnelige kun var snakk om ombygging og rehabilitering. Men så fikk man skolebruksplanen, og med de prognosene som var brukt der, vedtok man at man skulle satse på et oppvekstsenter for framtida. Et nybygg på 500 kvadratmeter skal romme barnehage, musikkrom og personalavdeling.

Saksbehandler Otto Falkenberg forklarte at man nå vil få et bygg som ligger litt over arealnormen per elev, men at man har løsninger der rommene kan brukes til mer enn bare ett formål.

Hvis kommunestyret sier ja, så legges det opp til start på byggetrinnn en - nybygget - i sommer/ tidlig høst 2018, med antatt overtakelse 1. april neste år.

For byggetrinn to - ombygging og totalrenovering av eksisterende bygg - anslås det byggetid fra april til desember 2019.