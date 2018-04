Sikkerhetsselskap satser ved Jøsnøya

Nyheter

Det er sikkerhetsselskapet Alpha Security som får tilslaget på kjøpet av tidligere Bogøs kiosk ved hurtigbåtterminalen på Sandstad og industriområdet på Jøsnøya. Bygget eies i dag av Hitra kommune.

Den andre budgiveren, Hitra turistservice, har i budprosessen varslet at de trekker sitt bud. Dermed er Alpha Securitys bud det høyeste og ble vedtatt av et enstemmig formannskap i dag.

Roger passer på deg i jula Roger Reitan og Rune Vitsøe som driver Alpha Security passer på at alt går riktig for seg i juletida.

Kommunen var nær ved å rive bygget eller betale for å få det flytta. Nå innkasseres i stedet 335.000 kroner for bygget. Formannskapet vedtok også at salgsinntektene skal brukes til å betale ned lån. Hitra kommune har ifølge rådmannen 787.000 kroner i gjenstående lån på eiendommen og har sikret seg 700 kvadratmeter fra den opprinnelige tomta og rundt 400 kvadratmeter til veiareal.

Kommunen forutsetter i sitt vedtak at bygget og tomta er oppgradert og tatt ibruk senest innen 18 måneder, og at dersom det blir snakk om et videresalg de nærmeste fem årene, så har kommunen rett til å tre inn i høyeste bud.

Alpha Security har hitterværinger i ledelsen, med Rune Vitsøe som styreleder. Selskapet opplyser at de har 33 ansatte, hovedsaklig fra Hitra og Frøya. Den tidligere kiosken blir nå hovedbase for vakt- og sikkerhetsselskapet.