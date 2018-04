Tunnel-stenginger mellom Øysand og Orkanger i minst ett år

Nyheter

Statens vegvesen skal gjøre et stort rehabiliteringsarbeid på tunnelene mellom Øysand og Orkanger. Et arbeid som vil få konsekvenser for den lokale trafikken, men også berøre den store nærings- og privattrafikken fra øyregionen.

Arbeid er tenkt startet opp i august i år, og etter den opprinnelige planen skal det pågå i 16 måneder, til desember 2019.

Opprinnelig var det planlagt kun nattestengte tunneler, og at hovedveien ville kunne brukes på dagtid. Men nå ser vegvesenet på andre løsninger for å kunne knappe inn på anleggstiden.

I morgen møtes ordførere fra orkdalsregionen (inkludert øyregionen) for å diskutere hvordan disse stengningene kan organiseres, og dermed gi råd til vegvesenet hvordan løpet for rehabiliteringen kan legges opp. Vegvesenet vil også ha innspill på hvilke næringsvirksomheter med stort transportbehov som man må ta spesielt hensyn til.

Leder i regionrådet for Orkdalsregionen, Håkon Kibsgaard Jordet, mener det blir viktig å finne den minst smertefulle løsningen.

- Vi skjønner at veier og tunneler må rehabiliteres, og noe bryderi vil det nødvendigvis bli. Men dette arbeidet vil få konsekvenser for så mange, at det er viktig at vi får fram alle mulige konsekvenser, og at de velger en så smidig løsning som mulig, sier Kibsgaard Jordet til Hitra-Frøya.

Hvis man skal knappe inn på anleggstida betyr det at tunneler vil bli stengt også på dagtid.