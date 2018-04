Valgte strandrydde-plass som gest til nye kommunevenner

Nyheter

Mange lag, foreninger og privatpersoner rigger seg i disse dager til å ta i et ryddetak langs de plast-forsøplede strendene våre. Dette gjør også politikerne. Som tidligere omtalt, så legger Hitra kommune i år som i fjor tilrette for strandrydding.

Også politikerne tar utfordringa om å delta på ryddeaksjonen, og bruker tid under neste formannskapsmøte til å møtes i fjæra for å plukke søppel. Stedet som i år er valgt, er ei strand på Hemnskjela. Under formannskapsmøtet tirsdag var politikerne enig om at dette er en fin gest til Snillfjord, siden denne delen av Snillfjord snart blir en del av nye Hitra kommune.

- Vi oppfordrer de i Snillfjord kommunestyre som sogner til denne delen av kommunen om å delta i ryddeaksjonen, ble det sagt under Hitras formannskapsmøte.

Også andre søppelaksjoner er i gang, blant anet den som er samarbeid mellom Sparebank1, Eiendomsmegler1, Hamos, Fylkesmannen og lokalavisa Hitra-Frøya.

- Få med deg skolen, laget eller foreningen din på ryddeaksjon i nærområdet, og motta 100 kroner i støtte fra banken for hver sekk dere fyller, heter det i denne aksjonen.