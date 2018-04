Satser på vann og fiber i samme utbygging

Nyheter

- Dette er en milepæl for oss i bygda vår, sier leder og medlem i Tranvik vannlag SA Sigrid Helene Hanssen. Vannlaget utlyser nå anbudskonkurranse på en vannlednings-trase fra Kaldkløvan i vest, via Tranvikan og til Ulværet i øst. Lengden på traseen er ca. 9000 meter. Det skal også etableres stikkledninger til de deler av bebyggelsen som ikke har eksisterende ledningsnett som kan tilknyttes.

- Nå krysser vi alt vi har for at denne konkurransen ender i en pris som lar oss gjennomføre dette innenfor våre økonomiske rammer. Jeg har også hatt meget positive samtaler med Sodvin Energi og Fiber - som forteller meg at de er i startgropa for utbygging av fiber i vårt område. Derfor velger vi også å hente inn pris på legging av fiberrør i grøfta slik at dette kan bestilles i samme prosjekt om det lar seg finansieres innen våre rammer. Kanskje har vi både rent vann, nettverk med kapasitet og muligheter for Canal Digital tv via fiber før året er omme, sier hun entusiastisk. Målet og håpet er å kunne skåle i rent vann innen nyttårsaften.