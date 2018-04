Anna sa nei til gjenvalg som leder. Det kan hun gjøre med særs god samvittighet

Nyheter

Anna Danielsen sa i årsmøtet til UL Fjellgløtt på Tranvikan nei til gjenvalg som leder. Og det kunne hun gjøre med god samvittighet. I 39 år har Anna ledet UL Fjellgløtt. Årsmøtedeltakerne prøvde å overtale henne til å ta ett år til slik at det ble 40-årsjubileum , men Anna takket høflig nei.

Dermed måtte man finne ny leder. Valget falt på Roar Nilsen. Men Anna slipper ikke helt unna - hun fortsetter som nestleder.

I årsmøtereferatet fra styret står det:

Årsmøte i UL Fjellgløtt Tranvikan

Som vanlig hver skjærtorsdag ble det avholdt årsmøte i UL Fjellgløtt i ungdomshuset Fjellvang på Tranvikan. Heldig med været var de 17 medlemmene som møtte opp. Laget hadde 107 medlemmer pr. 31. desember 2017.

Først ble de to medlemmene, Laila Haranes og Georg Mellemsæther, som hadde godt bort siden forrige årsmøte, mintes med et tent lys og et minutts stillhet.

Det ble orientert om vindusskiftingen som var gjort i vinter, og alle var vel fornøyd med arbeidet som var gjort. Stor takk til elever og lærere ved byggfag på Guri Kunna videregående skole, som har gjort arbeidet.

Ellers ble det diskutert om ting som har med huset å gjøre.

Ungdomshuset i Tranvikan er 75 år Fredag 2. oktober er det jubileumsfest for medlemmer i ungdomshuset i Tranvikan.

Av arrangement satser vi på: Turløpet "Innerdalen Rundt" 8. juli, en høstfest og julebasar.

Så var det tid for valg. Anna Danielsen hadde sagt fra seg gjenvalg som leder etter 39 år. Vi andre syntes hun kunne tatt på seg et år til, slik at det hadde blitt jubileum, men nei.

Disse ble da valgt: Leder Roar Nilsen – nestleder Anna Danielsen – kasserer/regnskap Ansgar Sæther og styremedlemmer Anita Glørstad og Tore Mellemsæther. Som revisor ble valgt Marit Strøm Mellemsæther.

Etterpå ble kaffe, kaker og loddsalg, og ikke å forglemme sosialt samvær.

Styret