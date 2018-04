Klar for den største firmafesten i øyregionens historie

Nyheter

Den såkalte lysfesten har vært en stor happening for Salmar-konsernets mange hundre ansatte i en årrekke. I helga er det igjen klart for den store firmafesten. Men i motsetning til de senere årene, der Trondheim har vært festplass, skal SalMar denne gang ta alle de ansatte med hjem til Frøya. I en gedigen firmafest - sannsynlig den største som noensinne er arrangert i øyregionen - skal konsernet feire seg selv. Til sammen er det ventet rundt 800 personer til lysfesten.

- Lysfesten har vi jo hatt i mange år, men det er første gang vi arrangerer festen i dette omfanget her på Frøya, forteller nylig avtroppet konserndirektør Trond Williksen til lokalavisa Hitra-Frøya.

SalMar skal bruke lysfesten til å bygge videre på stoltheten og å gi ansatte fra hele landet bedre kunnskap om selskapet. SalMar har jo avdelinger langs store deler av Norskekysten.

Det var froya.no som først omtalte at storfesten blir lagt hit til Frøya.

- SalMar er et selskap som er stolt i utgangspunktet, denne festen er med på å underbygge stoltheten av å være en del av SalMar. Vi bruker denne samlinga til kulturformidling og til å øke kunnskapen om Innovamar og havmerda. Dette er en del av det å bygge ett SalMar, sier Williksen til Hitra-Frøya.

Da lokalavisa hadde en prat med ham, ville han ikke komme inn på hva som ligger i programmet. Festhelgas innhold skal være en overraskelse, sier Williksen, men det er ingen hemmelighet at SalMar-ledelsen har pleid å slå på stortromma også når det gjelder underholdningskreftene til lysfesten, der artister på nasjonalt nivå er innleid.

På grunn av det høye antallet gjester, har SalMar blitt nødt til å booke all ledig hotelrom-kapasitet i regionen. Hotell Frøya er fullbooket og skal ifølge froya.no også stå bak serveringa av de 800 gjestene. Dette skjer i samarbeid med matfag-elevene på Guri Kunna vg. skole. Festmiddagen skal holdes i Frøya storhall.

De to andre hotellene i øyregionen sier de også er fullbooket i forbindelse med firmafesten.

- Det er kjempefint at Salmar velger å legge årsfesten sin lokalt, og det betyr mye for lokale aktører og kanskje spesielt overnattingsstedene. Dette er vi glade for, og ser frem til en helg med mye booking. Samtidig vil vi benytte anledningen til å ønske Salmar lykke til med arrangementet, sier direktør Stian Vatn ved Dolmsundet hotell til Hitra-Frøya.

Også Vidar Oskarson ved Hjorten Hotell Hitra får ei travel helg.

- Her er alt booket, sier han til lokalavisa.