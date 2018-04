Nyheter

TrimFit i Fillan tok en utendørstrening i finværet torsdag kveld.

Sanna Fjeldvær forteller at de bestemte seg for å gjøre det for to uker siden, uansett vær.

- Men så ble det så fint vær. Dette gjør vi for å kunne trene på crossfit-øvelser som er vanskelig å gjøre innendørs, sier Fjeldvær, som er daglig leder ved Trimfit.