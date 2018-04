Tre nye utnevnt som Hitra-ambassadører

Nyheter

Rita Ottervik, Oddbjørn Bang og Egil Hestnes ble i kveld utnevnt som Hitra-ambassadører. Offentliggjøringen skjedde under Hitterkvelden.

Tidligere har Hitra kommune utnevnt to Hitraambassadører. I 2010 takket Åge Aleksandersen ja til utnevnelsen, det samme gjorde Inge Eidsvåg i 2012,

- Takk for tilliten, jeg vi fortsatt framsnakke øya mi og øya vår Hitra, sa tidligere Hitraordfører Egil Hestnes da utnevnelsen ble kjent. Mens nåværende Orkdalsordfører og hitterværing Oddbjørn Bang sa at han alltid liker å skryte av sitt opphav.

- Å bli født og vokse opp en plass preger deg hele livet. Sånn er det også med meg. Jeg er glad i å skryte av Hitra og det alltid trivelig å komme tilbake til Hitra, sa Bang i sin tale.

Rita Ottervik var forhindret fra å være tilstede på Hitterkvelden.

Her er kommunens begrunnelse

Utnevnelse av nye Hitra-ambassdører

Formannskapet har bestemt at dette er en utnevnelse som skal henge høyt. Og fra før er den tildelt bar to ganger: I 2010 til Åge Aleksandersen og 2012 til Inge Eidsvåg

I år har altså Hitterkveld «10-års jubileum» - en ekstra markering, og dermed bestemte formannskapet seg for at vi må evne å finne flere som har gjort seg ekstra fortjent. Og vi har funnet tre, som alle har takket JA til utnevnelsen. Samtlige skulle delta her i kveld, men en har måttet melde forfall av svært gode personlige og familiære grunner.

Den 6. april i 2013 kom det et storoppslag i lørdagsutgaven av Adressa med tittelen «7240 Gullstrupereiret». På mage måte så kunne man kanskje også sett for seg et tilsvarende oppslag med tittelen «Ordførerreiret»

I oppslaget inne i avisa om «Gullstrupereiret», så var introen på forsiden av samme avis: «Alle synger på Hitra»

Men så er det slik godtfolk, for å fortsette parallellen til «Ordførerreiret»: Ikke alle kan bli ordfører på Hitra. Noen lykkes med det, mens andre må finne seg en annen kommune å bli akkurat det i.

Om utnevnelsen til å bli Hitra-ambassadør så heter det bl.a.:

«En Hitra-ambassadør er en kjent og sentral person i sitt respektive miljø innen næringsliv, forskning, kultur, politikk, media, idrett o.s.v. og skal gjennom å akseptere ambassadør-utnevnelsen forplikte seg til å arbeide for Hitras interesser»

Videre heter det:

«Ambassadøren har et hjerte som banker for Hitra og har gjennom sitt virke og engasjement vitterlig gjort seg fortjent til denne hedersbevisning.

Ambassadøren har en ekte og ærlig motivasjon for å bidra til en positiv utvikling i kommunen og til å omtale Hitra i de sammenhenger der han/hun finner det naturlig.

Utnevnelsen forventes å gi innehaveren incitament til å holde seg informert om utviklinga på Hitra, og til å komme med innspill og initiativ som kan bidra til en god utvikling av kommunen»

Vel, hvem er det så vi – altså formannskapet - har kommet fram til har gjort seg fortjent, til å motta utnevnelsen i kveld:

Den ene er i dame – den personen som måtte melde forfall. Hun har vist seg som en stødig, tålmodig og utholdende, dog utflytta Hitterværing - gjennom å være den lengst sittende ordføreren i Trondheim. Hun er inne i sin 4. periode i dette vervet

- Hitra er mitt ferieparadis Kvenværingen som flyttet for å ta siste året på videregående. Nå er hun hele Trondheims Rita.

Den andre er en mann, også utflytta Hitterværing, men som ofte bedyrer til meg at han kaller seg Hitterværing. Født og oppvokst på Hitra, og i følge lokalavisa så har han uttalt at han vil komme tilbake til Hitra som pensjonist. Han har sikkert fått med seg at vi scorer godt innen eldreomsorgen. Denne karen har bl.a. vært varaordfører i Orkdal kommune i 12 år, og nå er han ordfører i denne kommunen

Den tredje er også en mann. Han er den lengst sittende ordfører på Hitra – i hele 4 perioder, altså 16 år. Og summerer vi opp årene i kommunestyret, så er han antakelig også den lengst sittende som lokal folkevalgt og medlem av kommunestyret. Men han var raus, i tillegg til at han kjente bestefarshjertet slå såpass hardt, at han fant det best å flytte til Trondheim, og dermed rydde plass og mulighet for andre til å bli ordfører på Hitra.

Alle skjønner sikkert nå hvem jeg har omtalt – og mye mer kunne og burde kanskje vært sagt om de tre, men tiden tillater oss ikke det i kveld. Rita Ottervik måtte altså melde forfall, men dere to som er til stede i kveld – vennligst kom fram:

Ta vel imot ordfører Oddbjørn Bang og tidligere ordfører Egil Hestnes!