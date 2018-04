Kommunen vil gi seg selv unntak fra loven

Nyheter

Frøyas eldste skolebygg skal bevares. Skolestua som står midt i skolegården på Sistranda, er planlagt flyttet til bygdetunet. Dette ligger ved sjøen vis a vis Sistranda kystbarnehage. Men den aktuelle tomta ligger i 100-metersbeltet til sjøen, så for å kunne sette opp skolestua på museumområdet, må kommunen søke seg selv om unntak fra loven.

Hovedutvalg for forvaltning skal behandle søknaden i møte denne uka. Rådmannen viser blant annet til at området er avsatt til friområde i kommunedelplanen, og at det er ment brukt til "museal virksomhet til almenne formål", og at en dispensasjon ikke vil åpne for ukontrollert utbygging. Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.