To motorsyklister til sykehus etter kollisjon i Frøyatunnelen

Nyheter

Begge førerne er sendt til sykehus etter at to motorsykler har vært involvert i en ulykke i Frøyatunnelen.

- Det skal være snakk om en kollisjon mellom to motorsykler og det vi har fått opplyst er at begge førerne skal være bevisste, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller til lokalavisa Hitra-Frøya.

Vegtrafikksentralen varslet om ulykka litt over klokka 18 i kveld.

- Årsak til ulykka vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Det har blitt beslutta at begge førerne skal kjøres til St. Olavs Hospital for nærmere undersøkelse, opplyser operasjonsleder klokka 19.30. Han legger til at politiet har fått opplyst at det skal dreie seg om lettere skader for de involverte.

Frøyatunnelen var stengt i omlag en times tid i forbindelse med hendelsen.