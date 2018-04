- Urimelig å vente til gangvei er bygget

Nyheter

Lokalavisa har tidligere fortalt om Statens vegvesens innspill til reguleringsplanen for Nordhammaren boligområde.

Vegvesenet mener at det bør settes et rekkefølgekrav om at det ikke bygges ut nye boliger på Nordhammaren før gang- og sykkelvei til Sistranda er bygget.

Høringsrunden på Nordhammaren-planen er ferdig, og den skal legges fram til endelig stadfesting. Og i planen som legges fram, har rådmannen valgt å se bort fra vegvesenets faglige råd.

"Et rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg inn mot Sistranda før det kan bygges ut nye boliger i det omfanget planen legger opp til vurderes ikke å være et rimelig krav. Planen legger opp til en beskjeden utbygging av området, samtidig som den også danner et plangrunnlag for å arbeide videre med å få realisert gang- og sykkelvegen ", står det i rådmannens vurdering.