Brannen kan ha startet etter arbeid på denne trafoen

Rundt 25 mål lynghei brant opp mandag, ved Kvitsanden på Fjellværsøya. Brannen stanset knapt 100 meter fra bebyggelsen på Kvitsanden, der det er tre fritidshus.

Brannen spredte seg fra et område der Trønderenergi samme dag hadde skiftet en transformator, der strømmen går i kabel over til Kvitsanden og Herøya. Det var derfor spekulasjoner om at brannen kunne ha startet der.

Etterforskningen er ennå ikke ferdig, men politiet bekrefter nå at arbeidet på transformatoren kan være årsaken.

- Brannen har sannsynligvis startet i det området, så det er mulig at det har vært gnister fra trafoen som kan ha antent brannen. Det var ikke folk der da brannen startet, så det må ha vært noe som ligget og glødet så det har tatt fyr, sier lensmann Arild Sollie.