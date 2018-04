Nyheter

Vi nærmer oss konfirmasjonstiden, og i mai vil det bli holdt et informasjonsmøte om temaet i Sletta kirke.

- Konfirmasjon handler om ditt liv og dine spørsmål. Det som er viktig for deg. Denne tiden handler også om å bli bedre kjent med kristen tro. Du får muligheten til å utforske mange viktige spørsmål. Her blir det også muligheter til å bruke nye sider ved deg selv, uten krav til prestasjon, sier sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna.

Han forteller at konfirmantene på Frøya vil oppleve en variert og innholdsrik tid.

- Et godt fellesskap, undervisning og samtaler om kristen tro og det å være ung i dag. Vi skal se på viktige miljø- og solidaritetsspørsmål, dere skal bli bedre kjent med kirkerommet, du skal være med på gudstjenester og det skal være en leir den siste helgen i september.

- For alle

- Spesifikke temaer er Gud, Jesus, Den hellige ånd, sorg og glede, kjærlighet, seksualitet og samliv, selvbilde og menneskesyn, Bibelen, bønn, gudstjenester og kirkelige høytider, forteller soknepresten. Han legger til at konfirmanttiden er for alle.

- Kirken er et mangfoldig fellesskap og Frøya menighet ønsker at konfirmanttiden skal bli en god tid for alle.

Er det behov for individuell tilrettelegging, oppfordres du til å kontakt med kirkekontoret.

Sognepresten forteller at du er velkommen til å være med på konfirmantundervisningen selv om du ikke er døpt.

- Men selve konfirmasjonsgudstjenesten forutsetter at du er døpt. Det er også mulig å døpe seg i løpet av konfirmanttiden i en gudstjeneste.

Tilhørighet og fellesskap

Sokneprest Knut Torfinn Øydna håper at de unge ser at det finnes mange gode grunner til å bli konfirmant.

- Noe velger å bli det ut fra tradisjon, andre kan velge det ut fra andre grunner. Det handler om det tilhørighet og fellesskap. Kirken er et slikt sted hvor vi kan finne nettopp det, samt finne gode nøkler til livstolkning og livsmestring, forteller Øydna.

Den 24. mai vil det bli holdt et informasjonsmøte i Sletta kirke.

- Lurer du på om kirkelig konfirmasjon er noe for deg? Ta med deg foreldre/foresatte og hør mer om konfirmantopplegget vårt, oppfordrer sokneprest på Frøya, Knut Torfinn Øydna.